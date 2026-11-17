North Country Fiddle and Dance Community Folk Dance
North Country Fiddle and Dance Community Folk Dance
Community dance with live music by O'Neil Family Band: Reels, squares, circle mixers, contras and more...
All dances are taught and easy to learn, all are welcome; all ages; families, couples, singles
Bernies Restaurant
Donations at the door
03:00 PM - 05:30 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
North Country Fiddle and Dance
218 773 3850
oneilfamilyband@gmail.com
Artist Group Info
Jeanne O'Neil
oneil@rrv.n
Bernies Restaurant
121 DeMers AveEast Grand Forks, Minnesota 56721
218 773 3850
oneil@rrv.net