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RECEPTION - Dual Exhibition - Ted Martin + DMitry Lewman - Gallery4

RECEPTION - Dual Exhibition - Ted Martin + DMitry Lewman - Gallery4

New Artists in Residence at @gallery4fargo will be Ted Martin @tedmartinart and DMitry Lewman. Their artwork will hang for sale in the gallery window until January 31st, 2027. Refreshments will be provided at the reception.

DATES: NOV 1ST, 2026 - JAN 31, 2027
RECEPTION: NOV 7TH 4:30PM
ADDRESS: Gallery4, 115 ROBERTS ST N, FARGO, ND 58102

Poster Artwork: “Hello, Dear” - Drawing + Magazine Collage - Ted Martin + DMitry Lewman

Gallery 4 Fargo
04:30 PM - 06:30 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Gallery 4 Fargo
7012376867
gallery4ltd@gmail.com
Gallery 4

Artist Group Info

Ted Martin
Graphite57701@gmail.com
https://www.tedmartinart.com
Gallery 4 Fargo
115 Roberts St. N.
Fargo, North Dakota 58102
701-237-6867
gallery4ltd@gmail.com
www.gallery4fargo.net