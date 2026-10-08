Attend ‘Haunted Museum,’ a new fall experience at the North Dakota Heritage Center & State Museum
Attend ‘Haunted Museum,’ a new fall experience at the North Dakota Heritage Center & State Museum
North Dakota Heritage Center & State Museum
08:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 30, 2026.
Event Supported By
State Historical Society of North Dakota Pembina State Museum
701-825-6840
shspembina@nd.gov
North Dakota Heritage Center & State Museum
612 E. Boulevard Ave.Bismarck, North Dakota 58505
701-328-2792
eholland@nd.gov