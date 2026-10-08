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Attend ‘Haunted Museum,’ a new fall experience at the North Dakota Heritage Center & State Museum

Attend ‘Haunted Museum,’ a new fall experience at the North Dakota Heritage Center & State Museum

North Dakota Heritage Center & State Museum
08:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 30, 2026.

Event Supported By

State Historical Society of North Dakota Pembina State Museum
701-825-6840
shspembina@nd.gov
https://www.history.nd.gov/events
North Dakota Heritage Center & State Museum
612 E. Boulevard Ave.
Bismarck, North Dakota 58505
701-328-2792
eholland@nd.gov
history.nd.gov/events