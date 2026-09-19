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Prairie Public NewsRoom
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Riding for Dreams "Diamonds and Denim" FUNdraising Banquet

Riding for Dreams "Diamonds and Denim" FUNdraising Banquet

It's time to get out your jeans and jewels for Riding for Dreams Adaptive Riding Program's second annual "Diamonds and Denim" FUNdraising banquet. Besides enjoying a delicious steak prepared by the wonderful folks at Silver Prairie Saloon in downtown McLeod, learn more about our program, get in on our gun raffle and do some early Christmas shopping at our silent auction. See you in McLeod on November 21st!

Silver Prairie Saloon
$20 Kids-$50 Adults
05:30 PM - 08:30 PM on Sat, 21 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Riding for Dreams
7014279279
ridingfordreams@hotmail.com
riding4dreams.org
Silver Prairie Saloon
11 Main St
McLeod, North Dakota 58057
701-251-8102
ridingfordreams@hotmail.com
ridingfordreams.com