Riding for Dreams "Diamonds and Denim" FUNdraising Banquet

It's time to get out your jeans and jewels for Riding for Dreams Adaptive Riding Program's second annual "Diamonds and Denim" FUNdraising banquet. Besides enjoying a delicious steak prepared by the wonderful folks at Silver Prairie Saloon in downtown McLeod, learn more about our program, get in on our gun raffle and do some early Christmas shopping at our silent auction. See you in McLeod on November 21st!